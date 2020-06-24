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  • Тіло третього загиблого внаслідок негоди на заході України ще не знайшли, - Шмигаль
24 червня 2020, середа, 18:00 14
Політика 2020-06-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
Тіло третього загиблого внаслідок негоди на заході України ще не знайшли, - Шмигаль

Тіло третього загиблого внаслідок негоди на заході України ще не знайшли, - Шмигаль

Надежда Комендантова
Стихійне лихо, Денис Шмигаль, Західна Україна
Негода в Україні. Фото: Держнс
Негода в Україні. Фото: Держнс

Унаслідок негоди в Івано-Франківській області загинуло троє осіб, тіло третього досі не знайшли.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні, на жаль, в Івано-Франківській області 3 людей загинули в результаті паводку. Тіло одного загиблого досі не знайдено, на жаль. І 2 жінки, їх уже знайшли, їх також забрала вода", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що в область направлені додаткові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для розчищення річищ річок, які створюють загрозу у зв'язку зі зміною свого напряму.

Також він підкреслив, що прибули близько 150 бійців Національної гвардії.

над ліквідацією наслідків працюють понад 1,5 тис. співробітників Національної поліції, Нацгвардії і ДержНС.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль відбув до Івано-Франківської області для координації дій з подолання наслідків негоди і призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Крім того, внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Тим часом, Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди на заході України.

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