У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом людям, будинки яких постраждали під час повені

У той час, як паводок на Закарпатті затопив домівки і зруйнував дороги, Президент Володимир Зеленський має намір допомогти постраждалим від повені на Західній Україні з житлом. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають "Українські Новини". "Обов'язково розв'яжемо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо буде виділена фінансова допомога", - сказав він. Зеленський також заявив, що держава відновить пошкоджену інфраструктуру, дороги та мости. Він висловив надію на те, що погодні умови прийдуть у норму і вода в річках не буде підійматися. Зеленський також пообіцяв найближчим часом залучити всіх необхідних спеціалістів, щоб розв'язати проблему повеней повністю і комплексно на десятиліття вперед. Президент висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Як повідомляли "Українські Новини", Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди. Крім того, в Івано-Франківську область направлять техніку Нацгвардії для розчищення річищ після негоди. Тим часом слідом за Прикарпаттям, по Бугу поплив Миколаїв.