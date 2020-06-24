У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом людям, будинки яких постраждали під час повені

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають "Українські Новини".

"Обов'язково розв'яжемо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо буде виділена фінансова допомога", - сказав він.

Зеленський також заявив, що держава відновить пошкоджену інфраструктуру, дороги та мости.

Він висловив надію на те, що погодні умови прийдуть у норму і вода в річках не буде підійматися.

Зеленський також пообіцяв найближчим часом залучити всіх необхідних спеціалістів, щоб розв'язати проблему повеней повністю і комплексно на десятиліття вперед.

Президент висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих.

Як повідомляли "Українські Новини", Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди.

Крім того, в Івано-Франківську область направлять техніку Нацгвардії для розчищення річищ після негоди.

Тим часом слідом за Прикарпаттям, по Бугу поплив Миколаїв.