Негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель

23 червня в той час, як по всій Україні очікувалося погіршення погодних умов, на дорозі між Яремче і Микуличин зійшов селевий потік на автомобільну дорогу, заблокувавши проїзд.

Відповідні відео публікують в соцмережах очевидці.

Так, дорога зруйнована в двох місцях зруйнована, проїзду немає. Крім зсуву в Микуличин річка підмила і дорогу. В самому селі також розлився потік.

Як повідомляли Українські Новини, у Івано-Франківській області через непогоду, яка накрила України 23 червні, на двох дорогах місцевого значення сталися зсуви. В результаті зсувів сполучення з чотирма селами було відсутнє.

Також через стихійну негоду в Івано-Франківській області згинули 3 людини, сотні будинків підтоплені, зруйновні десятки кілометрів доріг.

На Прикарпатті та Буковині дощі затопили 9 районів, було оголошено другий, помаранчевий рівень небезпеки. Ліквідацією наслідків стихії займалися сотні рятувальників.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначив відповідальних та розпорядився розробити комплекс заходів для ліквідації наслідків негоди в західних областях України. Через повені, які накрили захід України прем'єр-міністр відбув до Івано-Франківської області для майбутньої координації дій.

Крім того, через затоплення домівок у 8 областях, поліція вживає заходів щодо недопущення мародерства, а також проводять роз'яснювальну роботу з населенням областей.