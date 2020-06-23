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23 червня 2020, вівторок, 20:32 23
Події 2020-06-23T22:15:03+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини

В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини

Валерия Драгомирова
Паводок, Негода, повінь, Стихія, жертви негоди, повінь на Прикарпатті

В Івано-Франківській області через повені загинули три людини. влади оцінила в 400 мільйонів гривень збитки від природного катаклізму в той час, як у Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Івано-Франківської ОДА з посиланням на слова губернатора Віталія Федоріва.

"На сьогодні більша частина області зазнала удару стихії, через яку три людини загинули, сотні будинків підтоплені, зруйновані десятки кілометрів доріг, пошкоджено автомобільні та пішохідні мости, дамби", - сказано в ньому.

За даними влади, у Верховинському районі паводок заблокував рух 40 автомобілів з туристами на ділянці дороги Ільці-Буркут. Станом на сьогодні, їм вдалося проїхати в село Красник. Також повідомляється, що рух було відновлено і на дорозі в селі Микуличин. Проте проїзд по трасі Криворівня – Чернівці зараз повністю заблоковане.

"За прогнозами очікуються сильні опади і подальше значне підвищення рівнів води в річках. Пік стихії очікуємо завтра", - зазначив губернатор.

За попередніми підрахунками, для відновлення інфраструктурних об'єктів необхідно понад 400 млн гривень, яких в обласному бюджеті немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Прикарпатті через сильні зливи село пішло під воду.

Тим часом, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. Крім того, внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

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В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини
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