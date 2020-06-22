В Івано-Франківській області стався зсув: від транспорту відрізані села

Постраждалих в результаті зсуву немає. Фото: dsns.gov.ua

Постраждалих в результаті зсуву немає. Фото: dsns.gov.ua

У той час, як на Прикарпатті та Буковині затопило 9 районів, у Івано-Франківській області через негоду на двох дорогах місцевого значення сталися зсуви. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сильний дощ і пориви вітру пошкодили шлях у Верховинському районі - "Гринява-Голошино" і "Кохан-Перехресне". В результаті зсувів сполучення з чотирма селами було відсутнє. Постраждалих немає.

Зсув. Фото: dsns.gov.ua

Також через негоду без електропостачання залишилися 89 населених пунктів у п'яти областях. У Житомирській області знеструмлено 30 населених пунктів, у Волинській - 27, Чернігівській - 18, Чернівецькій та Сумській - по сім.

"Постраждалих немає, можливий пішохідний прохід", - повідомляють у відомстві.

Зсув. Фото: dsns.gov.ua

Спрацювали системи захисту ліній електропередач. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, злива у Львові затопила вулиці та повалила дерева.

Раніше Прикарпатті через сильні зливи село пішло під воду.

Також негода залишила без електрики 348 населених пунктів у 9 областях України.