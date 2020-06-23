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23 червня 2020, вівторок, 12:12 59
Суспільство 2020-06-23T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сильні дощі з грозами та шквали. Українців попередили про небезпечну погоду

Сильні дощі з грозами та шквали. Українців попередили про небезпечну погоду

Анна Рудык
Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Україні, погода в Карпатах, Укргідрометцентр
Гроза
Гроза

23 червня очікується погіршення погодних умов по всій Україні – в окремих районах грози та шквали, у західних областях та місцями в північних очікуються значні дощі, а на Прикарпатті та Карпатах – сильні дощі II рівня небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру, передають Українські Новини.

"23 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, місцями в північних і Вінницькій областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий) в Карпатах та Прикарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що 23 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, погода 23 червня в Києві передбачає невеликий вночі, та короткочасний дощ вдень, грозу та мінливу хмарність. Температура повітря вдень +25...+27 градусів, вночі +17...+19 градусів.

Тим часом довгостроковий прогноз погоди на літо-2020 передбачає екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду.

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