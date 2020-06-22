На Прикарпатті та Буковині дощі затопили 9 районів, оголошено надзвичайний стан

Станом на 19:00 фіксуються підтоплення в 9 районах.

"В епіцентрі негоди виявився 31 житловий будинок та 37 господарств. Залучено 123 поліціянти і 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліціянти та рятувальники заходять у кожен будинок і перевіряють, чи не залишилися там в небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності", - повідомив Аваков.

Ситуацію контролюють цілодобово в оперативному штабі. Поліціянти охороняють будинки людей, щоб уникнути мародерства.

Тим часом, ДСНС попередила киян про сильної грози зі шквальним вітром.

На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопила село.