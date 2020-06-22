На Прикарпатті та Буковині дощі затопили 9 районів, оголошено надзвичайний стан

У той час, як синоптик дала прогноз погоди на тиждень, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій областях введені надзвичайні заходи безпеки, оголошено другий - помаранчевий рівень небезпеки, ліквідацію наслідків стихії здійснюють сотні рятувальників і поліціянтів. Про це повідомили в МВС. Станом на 19:00 фіксуються підтоплення в 9 районах. "В епіцентрі негоди виявився 31 житловий будинок та 37 господарств. Залучено 123 поліціянти і 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліціянти та рятувальники заходять у кожен будинок і перевіряють, чи не залишилися там в небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності", - повідомив Аваков. Ситуацію контролюють цілодобово в оперативному штабі. Поліціянти охороняють будинки людей, щоб уникнути мародерства. Тим часом, ДСНС попередила киян про сильної грози зі шквальним вітром. На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопила село. В ДСНС попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.