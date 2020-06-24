На Прикарпаття через повені полетіли Аваков і Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відбув до Івано-Франківської області для координації дій з подолання наслідків негоди. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині й Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", — написав він. Згідно з повідомленням прес-служби Офісу Президента, Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попрямували туди за дорученням Президента Володимира Зеленського. Наголошується, що там вони проведуть зустріч з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зеленський підкреслив, що насамперед треба їхати в населені пункти, де затоплено будинки, городи, і де люди не мають світла. З його слів, щоб допомогти, уряд має розуміти масштаби збитків. Після оцінки ситуації вдень у середу чиновники проведуть селекторну нараду з Зеленським для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги. Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води. Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини. Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.