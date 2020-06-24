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24 червня 2020, середа, 10:30 14
Кабмін 2020-06-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
На Прикарпаття через повені полетіли Аваков і Шмигаль

На Прикарпаття через повені полетіли Аваков і Шмигаль

Анна Рудык
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Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram
Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відбув до Івано-Франківської області для координації дій з подолання наслідків негоди.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині й Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", — написав він.

Згідно з повідомленням прес-служби Офісу Президента, Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попрямували туди за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Наголошується, що там вони проведуть зустріч з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зеленський підкреслив, що насамперед треба їхати в населені пункти, де затоплено будинки, городи, і де люди не мають світла.

З його слів, щоб допомогти, уряд має розуміти масштаби збитків.

Після оцінки ситуації вдень у середу чиновники проведуть селекторну нараду з Зеленським для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

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