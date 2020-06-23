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23 червня 2020, вівторок, 14:32 25
Події 2020-06-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено

Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено

Елизавета Драбкина
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Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

Під завалами вибуху багатоповерхового будинку в Дарницькому районі Києва Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила пошуково-рятувальну операцію.

Про це на брифінгу заявив глава Держнс Микола Чечоткін, передають Українські Новини.

"О 14:00 пошуково-рятувальна операція підрозділами державної служби з надзвичайних ситуацій закінчена. З-під завалів вилучено, на жаль, тіла 5 загиблих людей", - сказав він.

Він зазначив, що ця ситуація класифікована як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Він повідомив, що через 2-3 години підрозділи ДСНС повернуться на місця постійної дислокації.

Також заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв зазначив, що будинок буде охоронятися.

"Будинок буде взято під цілодобову охорону для того, щоб убезпечити його від прояву мародерства. Буде все огороджено" - заявив він.

Пантелєєв нагадав, що біля 6-ї секції будинку небезпечно перебувати і вхід туди заборонений.

Також він повідомив, що наразі проходять дослідження 5-ї секції.

"Попередньо ми може говорити, що її стан задовільний, і людей з 5-ї секції ввечері повернуть додому. Буде відновлено водопостачання", - додав він.

Панлелєєв зазначив, що швидше за все 6-ту секцію будуть демонтувати.

Також будуть досліджені всі тріщини.

Він додав, що дослідження закінчаться сьогодні.

Пантелєєв сказав, що в четвер, 25 червня, запланована зустріч з мешканцями будинку для обговорення компенсацій.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого під завалами вибуху багатоповерхового будинку в Дарницькому районі Києва.

21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницькоии в Дарницькому районі столиці. Внаслідок вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів, 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджено внаслідок вибуху. Після цього мешканців будинку, що вибухнув, переселили в інтернат.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві. А в "Київгазі" підтвердили, що знімали в червні лічильники на перевірку.

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Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
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