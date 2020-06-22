Вибух на Позняках: у "Київгазі" підтвердили, що знімали у червні лічильники на перевірку

Про це йдеться в повідомленні "Київгазу", передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що бригада аварійної служби 104 виїхала на місце аварії, як тільки на екстрений номер 104 надійшло повідомлення про вибух.

"Зараз наші працівники допомагають з'ясовувати причину трагедії: надали всю необхідну інформацію і документацію, яка допоможе в розслідуванні. Ми створили комісію всередині компанії для з'ясування обставин аварійної ситуації", - підкреслили в "Київгазі".

У компанії підкреслили, що будинок по вулиці Соломії Крушельницької газифіковано на 20% і працівники "Київгазу" протягом червня знімали лічильники в даному будинку на планову перевірку.

При цьому остаточні висновки будуть зроблені Державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне забезпечення їжею та медикаментами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

3 людини загинули і 5 були травмовані в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі. 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені внаслідок вибуху.