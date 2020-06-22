підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибух на Позняках: у "Київгазі" підтвердили, що знімали у червні лічильники на перевірку
22 червня 2020, понеділок, 18:26 13
Політика 2020-06-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: у "Київгазі" підтвердили, що знімали у червні лічильники на перевірку

Вибух на Позняках: у "Київгазі" підтвердили, що знімали у червні лічильники на перевірку

Надежда Комендантова
Київгаз, вибух газу в багатоповерхівці, Вибух газу, надзвичайна ситуація
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор

У той час, як аварійні бригади "Київтеплоенерго" щодоби ліквідують близько 40 пошкоджень теплових мереж, газорозподільна компанія "Київгаз" створила комісію для з'ясування причини вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні "Київгазу", передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що бригада аварійної служби 104 виїхала на місце аварії, як тільки на екстрений номер 104 надійшло повідомлення про вибух.

"Зараз наші працівники допомагають з'ясовувати причину трагедії: надали всю необхідну інформацію і документацію, яка допоможе в розслідуванні. Ми створили комісію всередині компанії для з'ясування обставин аварійної ситуації", - підкреслили в "Київгазі".

У компанії підкреслили, що будинок по вулиці Соломії Крушельницької газифіковано на 20% і працівники "Київгазу" протягом червня знімали лічильники в даному будинку на планову перевірку.

При цьому остаточні висновки будуть зроблені Державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне забезпечення їжею та медикаментами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

3 людини загинули і 5 були травмовані в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі. 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені внаслідок вибуху.

Більше новин про: Київгаз вибух газу в багатоповерхівці Вибух газу надзвичайна ситуація

"Київгаз" запустив додаток для смартфонів, щоб спл...
Вибух у багатоповерхівці на Позняках: що відомо вр...
Вночі в Одесі обвалився будинок. З-під завалів вив...
Поліція відкрила кримінальне провадження через виб...
В Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину
Ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються, — НБУ
Новини
Похолодання та дощі з грозами. Прогноз погоди на 23 червня 21:00
Оленич витратив 1,5 млрд із бюджету на проекти-пустушки, - ЗМІ 20:06
ДСНС попередила киян про сильні грози зі шквальним вітром 20:05
"Платформа Бойка" назвала "ідіотською витівкою збоченої фантазії" прапор ЛГБТ на Батьківщині-Матері 19:44
Рада адвокатів вимагає від голови Верховного суду Данішевської подати у відставку через останні заяви 19:27
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok