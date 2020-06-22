Вибух на Позняках: дані про постраждалих та зруйновані квартири від МВС

16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 громадян. Зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверхи", — сказано в ньому.

Станом на 9:00 на місці надзвичайної ситуації знайдені 3-е загиблих людей (дві жінки 1943 року і 1974 року і чоловік 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Наразі доля 2-х чоловіків (1976 і 1967 року народження) залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення людей.

Силами ДСНС у взаємодії з комунальними службами міста здійснена розвідка завалу на наявність живих людей з залученням кінологічних розрахунків, укріплені міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи (встановлені металеві розпірки), проведено розбирання завалу з 6 по 5 поверхи, триває розбирання завалу на 4 поверсі.

У зв'язку з постійною загрозою обвалення конструкцій і обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчастих підйомників і підйомного крана.

Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих і мешканцям будинку.

52 жителі пошкодженого під'їзду №6 розміщені в школі-інтернаті №12 та гуртожитку "Укрзалізниці", організовано харчування.

Жителям сусіднього під'їзду №5 (зареєстровано 71 людина) у супроводі рятувальників дозволено забрати зі своїх квартир документи та речі першої необхідності та запропоновано розселитися в школі-інтернаті №12.

Працівники Нацполіції і військовослужбовці Нацгвардії забезпечують правопорядок, охорону будинку і прилеглої території.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 працівників та 70 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - близько 170 бійців і 30 одиниць техніки.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху.

Попередньо, ця подія буде класифікована як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як повідомляли Українські Новини, мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.