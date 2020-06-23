Вибух на Позняках: знайшли тіло п'ятого загиблого

Рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого під завалами багатоповерхового будинку, що вибухнув у Дарницькому районі Києва.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку знайдено тіло ще однієї людини (всього рятувальники знайшли 5 загиблих). Станом на 3:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р., якого впізнав сусід", — сказано в ньому.

Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів витягнуто тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р. і 1974 р., а також трьох чоловіків 1991 р., 1967 р.н. та 1976 р.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня рятувальники виявили тіло четвертого загиблого під завалами вибуху багатоповерхового будинку в Дарницькому районі Києва.

21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів,16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені внаслідок вибуху. Мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві. А в "Київгазі" підтвердили, що знімали в червні лічильники на перевірку.