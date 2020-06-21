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21 червня 2020, неділя, 22:53 4
Суспільство 2020-06-21T23:15:01+03:00
Українські Новини
Жителів будинку, де стався вибух, переселили в інтернат

Жителів будинку, де стався вибух, переселили в інтернат

Ольга Фандорина
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

Київська міська державна адміністрація (КМДА) тимчасово переселила в інтернат жителів жилого будинку, де загинули 3 людини, на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернувся. 45 осіб тимчасово будуть жити в одному зі столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів і знайомих", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вже розгорнули польовий наметове містечко для людей, які проживають у будинку, де стався вибух.

Також міська влада організували необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Як повідлмляли Українські Новини, вранці, 21 червня, у столичному багатоповерховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вибух газу, уламки розкидало в 20 метрах від будинку.

Після чого поліція відкрила кримінальне провадження через вибух в багатоповерховому будинку в Києві.

Також жителів постраждалої багатоповерхівки в Києві будуть відселяти. 

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