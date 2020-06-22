Вибух у багатоповерхівці на Позняках: що відомо вранці

Станом на 6 ранку 22 червня на місці вибуху в київській багатоповерхівці знайдено 3 загиблих осіб, деблоковано 3 людини.

Про це сказано в повідомленні ДСНС.

"Станом на 6:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблих осіб Евакуйовані 23 людини. Деблоковано 3 людини", — сказано в повідомленні.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група Держнс та співробітники Національної поліції.

Здійснено укріплення будівельних конструкцій.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки, з них від ДержНС 170 осіб та 30 од. техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Як повідомляли Українські Новини, мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організували необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.