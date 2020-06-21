Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух в багатоповерховому будинку в Києві

В той час, як у Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії вибуху в житловому будинку в Києві, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що вибух стався 21 червня о 10:00 в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької в Києві, в результаті загинули 2 людини.

За даними Нацполиции, пригода кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події.

На даний момент на місці працюють поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб та відомств.

Як повідомляли Українські Новини, жителів постраждалої багатоповерхівки в Києві будуть відселяти.