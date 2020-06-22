Ткаченко заявив, що продав акції Одеської кіностудії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після вступу на посаду міністра культури і інформполітики заявив про продаж його акцій приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Акції Одеської кіностудії, які належали мені - продані. Без зайвих затягувань",- написав Ткаченко.

Раніше він заявив, що ніякого конфлікту інтересів не буде і його акції готуються до продажу.

Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Шмигаль підтримав Олександра Ткаченко на посаду міністра культури.

Також ми повідомляли про те, що відомо про нового міністра культури Олександра Ткаченка.

Новий міністр культури користується машинами "Студії 1+1" і задекларував 27,5 млн гривень доходів.

Раніше ЗМІ писали, що Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.

Після того, як у "Слуги народу" спростували, що їхнім кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко, щонайменше 130 депутатів від однойменної фракції у Верховній Раді попросили Президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.