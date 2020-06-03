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03 червня 2020, середа, 18:21 7
Політика 2020-06-03T18:43:07+03:00
Українські Новини
Що відомо про Ткаченка, який може стати міністром культури або кандидатом у мери Києва

Що відомо про Ткаченка, який може стати міністром культури або кандидатом у мери Києва

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Міністр культури, Олександр Ткаченко, Вибори мера Києва
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

"Слуга народу" на засіданні фракції вирішила підтримати кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.  А також депутат заявив про намір брати участь у праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Українські Новини розкажуть, що про нього відомо.

Ткаченко народився 22 січня 1966 року в Києві.

У 1990 закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У квітні 1999 року очолив телеканал "Новий канал".

З січня 2000 по травень 2001 року був радником прем'єр-міністра України Віктора Ющенка (на громадських засадах). У 2003 став неформальним керівником так званого "холдингу Пінчука" (телеканали "Новий канал", "ICTV", "СТБ").

У серпні 2004 склав повноваження керівника холдингу, а в січні 2005 — залишив "Новий канал".

З серпня 2008 року по 19 серпня 2019 року обіймав посаду генерального директора групи 1+1 медіа, в яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ", "1+1 International" і Ukraine Today, Сейлз-хаус Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.

На дострокових парламентських виборах 2019 року зайняв 9-е місце в попередньому списку партії "Слуга народу". Очолив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка як кандидата на посаду міністра культури.

Незважаючи на те, що фракція підтримала його кандидатуру на посаду міністра культури, Ткаченко все одно хоче брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

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