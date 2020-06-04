Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики

Верховна Рада призначила міністром культури і інформаційної політики народного депутата, голову парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка ("Слуга народу").

За прийняття проекту постанови №3585 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Ткаченко був обраний депутатом парламенту за списком партії "Слуга народу" під №9.

У жовтні Ткаченко подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а в кінці травня заявив, що братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз на висунення кандидатом в мери Києва.

1 червня на засіданні фракції "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури і інформаційної політики, а 3 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Ткаченко міністром культури.

(Новина доповнена подробицями)

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка у зв'язку з його призначенням в уряд.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226.

Раніше Українські Новини писали, що відомо про Ткаченка.

Крім того, Арахамія розповів, хто може пройти в Раду замість Ткаченка.