підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

04 червня 2020, четвер, 12:11 13
Кабмін 2020-06-04T13:31:11+03:00
Українські Новини
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики

Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Міністр культури, Олександр Ткаченко, Кадрові призначення
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

Верховна Рада призначила міністром культури і інформаційної політики народного депутата, голову парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка ("Слуга народу").

За прийняття проекту постанови №3585 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Ткаченко був обраний депутатом парламенту за списком партії "Слуга народу" під №9.

У жовтні Ткаченко подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а в кінці травня заявив, що братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз на висунення кандидатом в мери Києва.

1 червня на засіданні фракції "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури і інформаційної політики, а 3 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Ткаченко міністром культури.

(Новина доповнена подробицями)

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка у зв'язку з його призначенням в уряд.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226.

Раніше Українські Новини писали, що відомо про Ткаченка.

Крім того, Арахамія розповів, хто може пройти в Раду замість Ткаченка.

Більше новин про: Верховна Рада Міністр культури Олександр Ткаченко Кадрові призначення

Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем'єра з є...
Що відомо про Ткаченка, який може стати міністром ...
Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка на посаду мі...
Що відомо про Романа Абрамовського, який може очол...
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні стрімко зростає другий день поспіль
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області
Новини
#ГоворитьБізнес: Аеропорт "Київ" звернувся за допомогою до Саакашвілі 13:20 Відео
Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт 13:05
Новий міністр культури задекларував 27,5 млн гривень доходів і користується машинами "Студії 1+1" 12:32
МОЗ посилить карантин у разі збільшення кількості хворих на COVID-19 12:22
Нова віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Стефанишина задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019 12:18
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Нова віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції Стефанишина задекларувала 800 тис. гривень зарплати за 2019 12:18
#ГоворитьБізнес: Аеропорт "Київ" звернувся за допомогою до Саакашвілі 13:20 Відео
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
більше новин
Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok