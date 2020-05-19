У "Слуги народу" хочуть, щоб кандидат на мера Києва вибирався на праймеріз

Після того, як у "Слуги народу" спростували, що їхнім кандидатом на виборах мера в Києві не буде Микола Тищенко чи Олександр Ткаченко, не менш 130 депутатів від однойменної фракції у Верховній Раді попросили Президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Про це депутат фракції Олександр Качура написав у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, Президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - написав він.

При цьому Качура опублікував фото відповідного звернення з підписами депутатів, згідно з яким, публічний праймеріз просять провести не тільки серед потенційних кандидатів у мери столиці, але і серед потенційних кандидатів у мери інших міст обласного значення.

Як повідомляли Українські Новини, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, партія "Слуга народу" має намір оголосити імена кандидатів у мери від партії до кінця травня.

У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Крім того, Ткаченко заявив, що Кличко перейшов в опозицію до нової влади.