Новий міністр культури задекларував 27,5 млн гривень доходів і користується машинами "Студії 1+1"

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за 2019 рік задекларував 27,5 млн гривень доходів і 400 тис. доларів готівки. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Також у нього є 4,6 млн гривень на рахунку в "Айбокс банку", 618 тис. гривень - у "Райффайзен банку Аваль", 208,5 тис. гривень та 6,5 тис. доларів - в "Укрсиббанку".

Ткаченко в 2019 році придбав дачний будинок площею 267,3 кв. м за 10,9 млн гривень та земельну ділянку площею 1 459 кв. м за 1,2 млн гривень у Лебедівці Київської області.

Також у власності депутата з 2015 року є квартира у Києві площею 132,7 кв. м за 1,6 млн гривень, а з травня 2019 року він орендує адміністративну будівлю площею 396,7 кв. м, вартість не вказана.

У його дружини є квартира у Києві площею 45,7 кв. м за 1 млн гривень.

Ткаченко користується 2 автомобілями "Студії 1+1" (Land Rover Range Rover Sport 2019 року випуску за 2 млн гривень і Land Rover Range Rover Sport 2013 року випуску за 830 тис. гривень) і один у компанії орендує (Land Rover Range Rover Sport 2019 року випуску за 2 млн гривень).

У дружини у власності 2 авто - BMW X5 2016 року випуску за 1,8 млн гривень і BMW 525 2006 року випуску за 163 тис. гривень.

Також він є кінцевим бенефіціаром 9 компаній: "Кінолав", "Книголав", "Баварський двір", "Фонд розвитку кіномистецтва", "Нова кіностудія", "Планета кіно", "HTM", "А. Т. Трейдинг", "Cinema love LTD".

З нематеріальних активів Ткаченко задекларував 3 словесних знаки - "Tkachenko", "Нова студія" і "Нова мова".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.

Крім того, що відомо про Ткаченка.