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13 травня 2020, середа, 22:45 22
Верховна Рада і партії 2020-05-13T23:45:02+03:00
Українські Новини
Несподівана кандидатура: у "Слузі народу" розповіли, кого висунуть на вибори мера Києва

Несподівана кандидатура: у "Слузі народу" розповіли, кого висунуть на вибори мера Києва

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Мер Києва, Вибори мера Києва, Місцеві вибори-2020
"Слуга народу". Фото: Facebook/Слуга народу

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов, який курирує регіональну політику, заявляє, що партія "Слуга народу" висуне "сильного кандидата" на виборах мера Києва і їм стане не депутат від однойменної фракції у Верховній Раді Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

"Партійці з "Слуги народу" активно займаються пошуком. Думаю, це буде певною несподіванкою для нас усіх... Звичайно, буде сильна кандидатура. Є варіанти, але я не хотів би розкривати. Це не Тищенко і не Ткаченко. Вони в пулі кандидатів, але я вважаю, що є кандидати сильніше", - сказав він.

В той же час Трофимов не назвав конкретну прізвище.

Заступник керівника Офісу запевнив, що місцеві вибори пройдуть в жовтні, проте питання їх одночасного проведення на окупованих територіях він назвав ще не вирішеним.

Як повідомляли Українські Новини, Трофимов допускає, що Президент Володимир Зеленський може балотуватися на другий термін.

У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Крім того, Ткаченко заявив, що Кличко перейшов в опозицію до нової влади і киянам.

 

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