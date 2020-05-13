Несподівана кандидатура: у "Слузі народу" розповіли, кого висунуть на вибори мера Києва

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов, який курирує регіональну політику, заявляє, що партія "Слуга народу" висуне "сильного кандидата" на виборах мера Києва і їм стане не депутат від однойменної фракції у Верховній Раді Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

"Партійці з "Слуги народу" активно займаються пошуком. Думаю, це буде певною несподіванкою для нас усіх... Звичайно, буде сильна кандидатура. Є варіанти, але я не хотів би розкривати. Це не Тищенко і не Ткаченко. Вони в пулі кандидатів, але я вважаю, що є кандидати сильніше", - сказав він.

В той же час Трофимов не назвав конкретну прізвище.

Заступник керівника Офісу запевнив, що місцеві вибори пройдуть в жовтні, проте питання їх одночасного проведення на окупованих територіях він назвав ще не вирішеним.

Як повідомляли Українські Новини, Трофимов допускає, що Президент Володимир Зеленський може балотуватися на другий термін.

У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва.

Крім того, Ткаченко заявив, що Кличко перейшов в опозицію до нової влади і киянам.