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03 червня 2020, середа, 13:46 11
Кабмін 2020-06-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка на посаду міністра культури

Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка на посаду міністра культури

Ольга Фандорина
Міністр культури, Олександр Ткаченко, Денис Шмигаль
Олександр Ткаченко. Фото: 112
Олександр Ткаченко. Фото: 112

Призначити міністром культури та інформаційної політики прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді  депутата парламенту Олександра Ткаченка ("Слуга народу").

Відповідний проєкт постанови №3585 зареєстрований в Раді 3 червня, передають Українські Новини.

Так, проєктом постанови пропонується призначити депутата парламенту, голову комітету парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики замість тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури Світлани Фоменко.

31 травня Ткаченко у відеозверненні повідомив, що має намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Ради Ткаченко ("Слуга народу") заявив, що має намір брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Також можливий міністр культури Олександр Ткаченко задекларував 27,5 млн гривень доходів і $400 тис. готівки за 2019.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.

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