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  • "Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові, - ЗМІ
23 жовтня 2019, середа, 14:33 27
Політика 2019-10-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові, - ЗМІ

"Слуга народу" Ткаченко приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові, - ЗМІ

Київ, Олександр Ткаченко, Недекларування, Труханів острів
Олександр Ткаченко. Фото: bihus.info
Олександр Ткаченко. Фото: bihus.info

Депутат від "Слуги народу" і колишній гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко користується незадекларованим майном на Трухановому острові в Києві. Про це повідомляє "bihus.info".

Задекларувати нібито орендований будинок на острові він повинен був ще будучи кандидатом в народні депутати, але цього так і не зробив.

Основний будинок, два будинки меншого розміру і двір з озером, на ганку розташовані посеред ділянки землі в 4 гектари.

Будувати на цій землі житло заборонено - це земля лісового фонду, яка відноситься до прибережної захисної смуги і входить в охоронну зону.

Зараз маєток оточений парканом. На автоматичних воротах постійно чергує сторож, який пояснює бажаючим підійти до води, що це приватна територія.

Фото з цього незаконного маєтку на Трухановому острові Олександр Ткаченко оприлюднив ще в травні 2018 року, що свідчить про те, що він використовує його більше року.


У коментарі "Українській правді" Ткаченко повідомив, що в травні орендував на півроку один з будинків на Трухановому острові – але не той, що на фото у журналістів. Він також запевнив, що договір оренди буде відображений в декларації за 2019 рік.

Як повідомляли Українські Новини, новим гендиректором "1+1" замість Ткаченко став Мієнко.

Раніше повідомлялося, що претендує на пост глави КМДА Олександр Ткаченко хоче провести вибори мера Києва 15 грудня.

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