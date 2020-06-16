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16 червня 2020, вівторок, 13:11 8
Судова влада 2020-06-16T16:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень

Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Порушення карантину, Зеленський в Хмельницькому
Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ
Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

19 червня Хмельницький міський районний суд розгляне адміністративний протокол щодо президента Володимира Зеленського, який під час робочого візиту на Хмельниччину порушив правила карантину, відвідавши кафе.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

Засідання розпочнеться о 09:00.

Зеленському закидають адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. гривень до 170 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

Також заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заступився за Зеленського. Він був у кафе разом з президентом, і заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх ослаблення.

А 10 червня Національна поліція повідомила, що склала адмінпротоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів – Зеленського, Ляшка, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і мера Хмельницького Олександра Симчишина.

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