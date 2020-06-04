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04 червня 2020, четвер, 11:23 9
Президент 2020-06-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
Пив каву в кав'ярні у великій компанії і ігнорував маску. Як Зеленський у Хмельницькому порушував карантин

Пив каву в кав'ярні у великій компанії і ігнорував маску. Як Зеленський у Хмельницькому порушував карантин

Кира Молчанова
Карантин, Володимир Зеленський, Порушення карантину, Зеленський в Хмельницькому
Зеленський п'є каву в Хмельницькому Скріншот Telegram-каналу Офісу президента
Зеленський п'є каву в Хмельницькому Скріншот Telegram-каналу Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Хмельницький порушив встановлені Кабінетом міністрів правила карантину і пив з чиновниками каву в місцевій кав'ярні без маски.

Фотографію процесу опублікувала в Telegram-каналі пресслужба Офісу Президента.

"Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, приходимо в себе потихеньку від коронавірусної епідемії", - написав президент Зеленський.

Зеленський сидить за столиком разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та прес-екретарем президента Юлією Мендель. Позаду них стояв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Всі присутні, крім Мендель, без масок.

Фото: Президент Володимир Зеленський п'є каву в Хмельницькому та порушує постанову Кабміну про пом'якшення карантину. Скріншот Telegram-каналу Офісу президента Зеленський п'є каву в Хмельницькому. Скріншот Telegram-каналу Офісу президента

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вийшов на пробіжку під час офіційного візиту в Хмельницьку область, де подолав 8,25 км

Відповідно до постанови уряду, сидіти в приміщеннях ресторанів і кав'ярень можна тільки з 5 червня (фото з Президентом було зроблено 3 червня). За столом повинно бути не більше 4 дорослих осіб. Якщо ці вимоги не дотримуватися, власника закладу оштрафують.

В Україні другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу зареєстровано 588 нових випадків. Всього 25 411 хворих.

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