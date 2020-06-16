Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією

Першу леді Олену Зеленську, у якої підтвердили діагноз коронавірус, з двобічною пневмонією середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, передають Українські Новини.

"Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували в лікарню в Києві", - сказано в ньому.

У неї було виявлено коронавірус минулого тижня після ПЛР-обстеження.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полисегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР тести на COVID-19 президента Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Офіс Президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби, перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Зеленський перейшов на особливий режим роботи: він обмежує коло фізичної спілкування до охорони і найближчих помічників, переводить наради в онлайн-режим, що виключає особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.