підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 10:15 65
Президент 2020-06-16T12:45:04+03:00
Українські Новини
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією

Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією

Валерия Драгомирова
Госпіталізація, Пневмонія, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Олени Зеленської
Олена Зеленська Фото: facebook/olenazelenska.official
Олена Зеленська Фото: facebook/olenazelenska.official

Першу леді Олену Зеленську, у якої підтвердили діагноз коронавірус, з двобічною пневмонією середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, передають Українські Новини.

"Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували в лікарню в Києві", - сказано в ньому.

У неї було виявлено коронавірус минулого тижня після ПЛР-обстеження.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полисегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР тести на COVID-19 президента Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Офіс Президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби, перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Зеленський перейшов на особливий режим роботи: він обмежує коло фізичної спілкування до охорони і найближчих помічників, переводить наради в онлайн-режим, що виключає особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Більше новин про: Госпіталізація Пневмонія Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Олени Зеленської

В одному з міст Китаю ввели військовий стан через ...
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає ...
В Україні стало втричі менше хворих на пневмонію...
В Україні кількість госпіталізованих з COVID-19 зр...
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією
СБУ затримала голову Херсонського облради Мангера. Його доставлять у суд
Новини
Нова пошта. Фото: novaposhta
"Нова пошта" надіслала в 11 лікарень фінальну партію гуманітарної допомоги 12:38
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Пробки в Києві. Фото: Google Maps
Обідні затори скували Київ. Де найбільш завантажені дороги 12:19
Установам культури на карантині дозволили менше платити за оренду 11:50
Керамплюс Фото: keramplus.com
На ОГХК завели дніпропетровського бізнесмена Віталія Кучука, - ЗМІ 11:45 Інфографіка
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня 08:59 Інфографіка
більше новин
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok