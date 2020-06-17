Повернення коштів за пробне ЗНО розпочнеться з 1 липня, — Міносвіти

Після того, як через "падіння" сайту пробне ЗНО, яке пройшло в онлайн-режимі, змогли пройти менше половини зареєстрованих, тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне ЗНО розпочнеться з 1 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міносвіти, передають Українські Новини.

"Виплати коштів учасникам пробного ЗНО почнуться вже через два тижні - 1 липня - і будуть здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО, які мають картку Приватбанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має карти, він отримає SMS-повідомлення про те, що карта з компенсованими грошима чекає його в найближчому відділенні банку", — сказала Мандзій.

Згідно з повідомленням, Міносвіти передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти з усім учасникам, які зареєструвалися для проходження прбного ЗНО.

Зазначено, що повернення коштів почнеться 1 липня і найвірогідніше триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52,4 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня, у зв'язку з коронавірусом. А в Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО.

Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження. А питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.

Тим часом, Шмигаль назвав умови, при яких ЗНО скасують чи перенесуть а Зеленський запропонував скасувати ЗНО у цьому році.