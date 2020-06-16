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16 июня 2020, вторник, 23:46 127
Кабмин 2020-06-17T00:00:03+03:00
Українські Новини
Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут

Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут

Надежда Комендантова
Карантин, ВНО, Коронавирус, Денис Шмыгаль, перенос ВНО
Экзамен. Фото: shutterstock.com
Экзамен. Фото: shutterstock.com

В то время, как из-за "падения" сайта пробное ВНО, которое прошло в онлайн-режиме, смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что причин для отмены или переноса внешнего независимого оценивания на данный момент нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, он напомнил, что правительство в этом году отменило проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в ​​режиме онлайн.

Также Шмыгаль отметил, что тетради, в которых подростки должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, известны: более 60 активных больных 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя (количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее чем 12 человек на 100 тыс. населения).

Если такой ситуации не будет, с 25 июня начинается плановый процесс прохождения внешнего независимого оценивания.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки. А вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

Тем временем, бланки пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку заполнили 15 июня в онлайн-режиме 93 тыс. из 218,7 ранее зарегистрировавшихся.

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