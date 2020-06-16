Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут

В то время, как из-за "падения" сайта пробное ВНО, которое прошло в онлайн-режиме, смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что причин для отмены или переноса внешнего независимого оценивания на данный момент нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, он напомнил, что правительство в этом году отменило проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в ​​режиме онлайн.

Также Шмыгаль отметил, что тетради, в которых подростки должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, известны: более 60 активных больных 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя (количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее чем 12 человек на 100 тыс. населения).

Если такой ситуации не будет, с 25 июня начинается плановый процесс прохождения внешнего независимого оценивания.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки. А вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

Тем временем, бланки пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку заполнили 15 июня в онлайн-режиме 93 тыс. из 218,7 ранее зарегистрировавшихся.