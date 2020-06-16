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16 червня 2020, вівторок, 08:51 20
Суспільство 2020-06-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
У Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО

У Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО

Валерия Драгомирова
ЗНО, пробне ЗНО, Мінфін, ЗНО-2020, повернення коштів, повернення грошей
ЗНО. Фото: рixabay
ЗНО. Фото: рixabay

За пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке не змогли провести у пунктах тестування через карантин учасникам будуть повертати кошти, Міністерство фінансів розробило механізм повернення. Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Зазначається, що в середньому кожен учасник сплатив 145 гривень за навчальний предмет.

"Попри те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі. Так, близько 52 мільйонів гривень будуть найближчим часом перераховані на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти",- зазначили в Кабміні.

За даними уряду, Мінфін "напрацював максимально спрощений" механізм повернення цих коштів. Так, людині потрібно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО з заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Як повідомляли Українські Новини, в Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують про умови здачі тестування вдома.

Раніше формат пробного ЗНО-2020 змінили на онлайн, після чого сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

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