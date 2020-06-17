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17 июня 2020, среда, 15:17 67
Президент 2020-06-17T15:17:53+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил отменить ВНО

Зеленский предложил отменить ВНО

Ольга Фандорина
Карантин, Отмена, ВНО, Владимир Зеленский, Отмена ВНО
ВНО, тест, экзамен, ЗНО. Фото: Pixabay
ВНО, тест, экзамен, ЗНО. Фото: Pixabay

Пока Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут, президент Владимир Зеленский предложил освободить в этом году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации. Об этом говорится в президентском законопроекте №3669, обнародованном на сайте Верховной Раде.

Отмену обязательного ВНО глава государства объясняет мерами по борьбе с коронавирусом. В тексте законопроекта также говорится, что школьники имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе и в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный и уже направлен на рассмотрение профильному комитету парламента.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом.

А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки

А вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

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