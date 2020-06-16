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16 червня 2020, вівторок, 18:27 6
Суспільство 2020-06-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Через "падіння" сайту пробне ЗНО змогли пройти менш ніж половина зареєстрованих

Через "падіння" сайту пробне ЗНО змогли пройти менш ніж половина зареєстрованих

Надежда Комендантова
пробне ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, Коронавірус, Графік проведення ЗНО
Іспит. Фото: pixabay
Іспит. Фото: pixabay

Бланки пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови заповнили 15 червня в онлайн-режимі 93 тис. з 218,7 раніше зареєстрованих, тоді як сайт для його проходження "впав" через навантаження.

Про це Українським Новинам повідомила начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко.

"Якщо ми говоримо про українську мову, то на пробне тестування було зареєстровано 218 663 людини. Сервісом введення результатів скористалося майже 93 тис.", — сказала вона.

Клименко зазначила, що центр оцінювання якості освіти був готовий до проведення пробного тестування в аудиторіях, однак 12 червня Кабінет Міністрів скасував його.

Центр оцінювання якості освіти вирішив розмістити на своїх сайтах матеріали пробного ЗНО.

"Ніякого онлайн-тестування Український центр не збирався проводити... Це була можливість пройти тестування вдома",— зазначила Клименко.

Вона підкреслила, що сайт не працював через велику кількість охочих увійти в особистий кабінет.

З її слів, сайт не призначений для такої кількості людей в один момент.

Вона також зазначила, що в понеділок, 15 червня, пункти проведення пробного ЗНО були відкриті для всіх, хто не знав про скасування, і можна було забрати тести і бланки додому.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня, у зв'язку з коронавірусом. А в Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО.

Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Тим часом, питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.

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