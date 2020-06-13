Пробне ЗНО буде проведено онлайн

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено онлайн через коронавірус, який встановлює нові антирекорди.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Ті, хто був зареєстрований на це (пробне) тестування, зможуть пройти в онлайн-режимі. Сьогоднішня епідситуація дозволяє нам провести зовнішнє незалежне тестування (основну сесію) 25 червня", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що оцінка епідемічної ситуації 20-22 червня покаже, чи можливо буде проведення зовнішнього оцінювання у запропоновані терміни.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавіруса, щоб не посилювати карантин.