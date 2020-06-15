Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати

Учасники пробного Зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), які сьогодні, 15 чеврня, складають тести онлайн, масово скаржаться, що не можуть зайти на сайти Українського та регіонального центрів оцінювання якості освітия для завантаження тестових завдань з української мови та літератури.

О 12:00 на сторнці Міністерства освіти в соцмережі Facebook повідомляється, що сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти поки працюють повільніше через велике навантаження.

"Ми радимо вам не хвилюватися і нагадуємо, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови та літератури і занести свої відповіді до сервісу з визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня", – йдеться в повідомленні.

З питаннями щодо пробного ЗНО в МОН порадило звертатися в регіональні центри оцінювання якості освіти.

Тим часом батьки скаржаться на систему, що "впала".

Скріншот зі сторінки користувача Facebook

Скріншот зі сторінки користувача Facebook

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні скасували, але українські випускники зможуть пройти його онлайн і вдома, попередньо взявши завдання в школі.

5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.