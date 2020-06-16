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16 червня 2020, вівторок, 11:40 8
Суспільство 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня, - Степанов

Питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня, - Степанов

Анна Рудык
ЗНО, ЗНО-2020, Covid-19
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

На зовнішнє незалежне оцінювання цього року не пустять дітей із підвищеною температурою. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

Міністр зазначив, що в уряду є два критерії для можливого скасування тестування, які пов'язані із зростанням захворюваності коронавірусної інфекції.

"Сьогодні критерії дозволяють повністю провести ЗНО", - сказав Степанов.

Однак він повідомив, що остаточне рішення про проведення тестування буде прийматися 19-20 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня, у зв'язку з коронавірусом. А в Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО.

Крім того, пробне ЗНО вирішили провести онлайн, проте сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Тим часом програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії.

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