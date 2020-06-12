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12 червня 2020, пʼятниця, 18:55 13
Європа 2020-06-12T20:30:02+03:00
Українські Новини
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавірусу

З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Пандемія, коронавірус в Європі
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Епідемія коронавірусу у світі поступово йде на спад. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла про те, що вся Європа пережила пік пандемії, а також закликала країни Євросоюзу відкрити кордони до кінця червня. Тим часом, дві держави, які ще не пройшли пік епідемії на території ЄС, залишаються Польща і Швеція. Про це йдеться у звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, повідомляє EuroNews.

"Первісна хвиля епідемії пройшла пік у всіх країнах, окрім Польщі та Швеції", — йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, у двох країнах, Польщі та Швеції, число випадків у 14-денному вираженні весь час зростає. У ситуації зі Швецією більше кількість хворих частково пояснюють збільшенням тестування.

За станом на 12 червня, кількість хворих коронавірусом в Польщі перевищила 28 тисяч, в країні померли 1 222 людини. У Швеції зараз понад 48 тисяч хворих. Померли 4 814 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція стала однією з "бунтівних" країн, яка вирішила не вводити режим самоізоляції після чого головний епідеміолог країни визнав це помилкою влади.

Тим часом, у Польщі замислюються над тим, щоб повернути карантин оскільки там спостерігають приріст нових випадків коронавірусу.

Також завдяки жорсткому карантину в Європі вдалося зберегти життя більше, ніж 3 млн осіб.

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