Швеція "кається" в тому, що не ввела жорсткий карантин вчасно, – головний епідеміолог

Головний епідеміолог Швеції — країни, яка стала однією з небагатьох, які вирішили не вводити режим самоізоляції, Андерс Тенгел заявив про те, що рішення країни не вводити жорсткі карантинні заходи стало причиною поширення хвороби. Про це повідомляє "Сніданок з 1+1".

На думку епідеміолога, відмовлятися від жорсткого карантину не варто було. М'який карантин не виправдав себе і призвів до величезної кількості смертей.

Єдині обмеження, що діяли в Швеції - це масковий режим, соціальна дистанція та заборону на зібрання понад 50 осіб. Нині в країні понад 40 тисяч хворих. та майже 4,5 тисячі померлих. Через такі втрати прем'єр-міністр Швеції ініціював розслідування. Влада хоче знати, наскільки адекватною була реакція країни на пандемію.

Зазначається також, що наразі, крім людських жертв, Швеції загрожує ще й економічна й політична ізоляції в Євросоюзі.

Як повідомляли Українські Новини, з 8 червня Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників.

Тим часом, в Україні згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, за даними на 3 червня нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні збільшилася на 588 до 25 411, кількість померлих від захворювання збільшилась на 12 осіб до 747.