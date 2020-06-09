Суворий карантин у Європі допоміг зберегти життя понад 3 млн людей, – дослідження

Уведений на тлі пандемії коронавірусу карантин в Європі допоміг зберегти життя більш ніж трьох мільйонів людей. Про це заявила команда вчених з Імперського коледжу Лондона, повідомляє ВВС.

Як повідомляє відомство, команда провела дослідження наслідків від карантину в травні в 11 країнах Європи — Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Норвегії, Данії і Великої Британії, а також змоделювала розвиток ситуації в умовах, якби карантин не ввели.

Згідно з результатами дослідження, без введення карантину в цих країнах від коронавірусу померли б 3,2 мільйона чоловік.

Так, в Італії кількість загиблих від коронавірусу могло б перевищити півмільйона - 630 тис. померлих, Франції - 690 тис., Великій Британії - 470 тис.

Загальна кількість загиблих в досліджуваних країнах на цю дату становила 130 тис. осіб - в десятки разів менше. Таким чином, карантин врятував близько 3,1 мільйона життів.

Вчені також попереджають, що заразилася за цей час зовсім незначна частина населення - близько 4% - бо тільки обмеження почнуть слабшати і мобільність знову зросте, кількість нових хворих також почне рости.

"Твердження про те, що все це закінчиться, можна сміливо відкидати. Ми тільки на початку пандемії", - зазначає доктор Флаксман.

Як повідомляли "Українські Новини", у Євросоюзі закликали відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

Тим часом, в Україні кількість нових випадків коронавіруса падає п'ятий день поспіль.