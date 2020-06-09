У Польщі — новий спалах коронавірусу: за вихідні більш ніж тисяча випадків

У Польщі, де раніше заявили про те, що не будуть відкривати кордони, поки епідемія коронавірусу не зникне остаточно, заявили про нові спалахи інфекції COVID-19 за минулі вихідні. Про це повідомляє TVN24.

Як повідомляє відомство, за вихідні зареєстровано 1151 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі — рекордну кількість за один день за останні два місяці.

Зазначається, що в суботу, 6 червня, було зареєстровано 756 випадків – це найбільша кількість з початку ведення статистики. У неділю, 7 червня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 575 випадків зараження.

Щоденне збільшення більш ніж на 500 випадків було в Польщі чотири рази з 1 квітня: крім двох згаданих днів ще 19 квітня їх було 545, а 12 травня - 556.

Вранці в понеділок Міністерство охорони здоров'я повідомило про 219 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Польщі і смерть чотирьох осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Польща наприкінці травня дозволила ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом.

Крім того, Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину.