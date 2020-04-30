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30 квітня 2020, четвер, 18:27 6
Європа 2020-04-30T18:33:13+03:00
Українські Новини
Швеція вважає, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії

Швеція вважає, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії

Елизавета Кесельман
Карантин, Швеція, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Швеції, введення самоізоляції
Стокгольм, Швеція.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеція.Фото: pixabay

Уряд Швеції, де раніше через порушення карантину почали закривати бари і ресторани, заявили, що самоізоляція є загрозою для здоров'я людей. Про це передає Politico.

Швеція стала однією з небагатьох країн, яка вирішила не вводити обов'язковий режим самоізоляції на карантині. За словами міністра закордонних справ Анн Лінде, такі заходи можуть привести до депресії, а також ризику насильства в сім'ї:

"Якщо ви замкнені всередині, існує ризик депресії, насильства в сім'ї, зловживання алкоголем", - сказала Лінде.

При цьому в разі необхідності в Швеції готові посилити обмежувальні заходи, зокрема, закрити всі навчальні заклади.

Незважаючи на настільки лояльні обмеження у Швеції зафіксовано в 11 разів більше смертей від коронавірусу, ніж в Норвегії, де в 2 рази менше населення.

За даними відомства, у Швеції виявлено понад 20 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 2,4 тисяч - летальні.

У Швеції не заборонені прогулянки, а також внутрішні поїздки. Також дозволена робота ресторанів і більшості шкіл з дотриманням обмеження скупчення людей.

Як повідомляли Українські Новини, мер одного з міст США наказав правоохоронцям карати всіх тих, хто відвідує бари під час карантину, після чого там знайшли його дружину.

Крім того, у Таджикистані зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом.

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