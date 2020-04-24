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24 квітня 2020, пʼятниця, 12:45 11
Європа 2020-04-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
Практично вся Європа пережила пік пандемії коронавірусу, – центр контролю захворювань

Практично вся Європа пережила пік пандемії коронавірусу, – центр контролю захворювань

Елизавета Кесельман
Карантин, Європа, коронавірус в Європі, Послаблення карантину
Євросоюз. Європа. Фото: csamir.com
Євросоюз. Європа. Фото: csamir.com

За останніми даними, коронавірусом по всьому світу заразилися 2,7 млн осіб. Поступово рівень захворюваності починає спадати. Як заявили в Європейському центрі про контролю і профілактики захворювань, пандемія коронавірусу послабилася в 20 країнах Євросоюзу. Про це передає Politico.

Як повідомляє відомство, карантинні заходи, зроблені практично у кожній країні, зменшили швидкість поширення вірусу.

"Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік з зменшенням кількості нових зареєстрованих випадків", - йдеться в заяві.

В документі наголошується, що занадто швидке скасування карантинних заходів, без належного моніторингу та зміцнення системи охорони здоров'я, може призвести до раптового відновленню стійкої передачі інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ порівнює зняття карантину з недолікованої хворобою і закликає країни не скасовувати його передчасно.

Тим часом деякі країни Європи почали послаблювати карантинні заходи.

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