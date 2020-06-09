У Польщі мають намір повернути карантин на тлі нових спалахів коронавіруса

У зв'язку з тим, що в останні вихідні у Польщі виявили новий спалах коронавірусу – більше тисіячі випадків, країна розглядає можливість повернення карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський, передає RMF24.

Як повідомляє відомство, незважаючи на припущенні про відновлення карантину, закривати повністю країну влади не мають наміру.

Зокрема, Лукаш Шумовський пояснив, що рекордне зростання кількості хворих в Польщі в останні дні обумовлений насамперед масовим скринінгом працівників шахт, де виявили спалах коронавіруса.

"У мене склалося враження, що поляки вже зовсім забули про те, що у нас триває епідемія... Обмеження завжди можна повернути, і, звичайно, ми розглядаємо такий сценарій. Але неможливо повернутися до повного локдауну, тому що люди, хворі на онкологію, серцево-судинними захворюваннями почнуть вмирати. Наслідки для економіки теж стали б смертельними", - зазначив міністр.

Незважаючи на це, представник влади вважає, що епідемія поступово зменшує оберти:

"Думаю, епідемія поступово піде на спад. У нас багато воєводств, де не зареєстровано жодного випадку", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, хоча карантинні заходи зняли, тим не менш Польща не має наміру відкривати кордони, поки не переконається у відсутності небезпеки.

Тим часом сьогодні Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення.