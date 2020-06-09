Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як глава правоохоронного органу ефективно відреагував на випадки у Кагарлику і Броварах Київської області.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Українським Новинам.

"Що стосується діяльності МВС, то я розумію, що переді мною стоять виклики, в тому числі і щодо Нацполіції: і Кагарлик, і Бровари - маса таких справ. Суспільство дає нам такі виклики, але правоохоронці реагують на це. Чому це відбувається, звичайно, і економічні передумови, і соціальні. Щодо Кагарлика запитання до міністра, як він відреагував? Звичайно, якщо б суб'єктом скоєння злочину був міністр, то тоді я розумію, що він повинен був бути там, де сидять ці покидьки. Але до нього питання, як до керівника, який організовує процес реакції. Реакція була швидкою і в законодавчому полі. Те ж саме можу сказати і про Бровари. Тобто, які у мене можуть бути претензії, як у Генерального прокурора, до керівника правоохоронного органа? Тільки через організацію процесу реагування", - сказала генпрокурор.

Вона зазначила, що як генпрокурор і як людина не може оцінити Авакова і його незамінність.

"Як людина я, на жаль, зараз не можу давати жодні оцінки, тому що те, що скаже Венедіктова як людина, буде сприйнята як те, що скаже Венедіктова як Генпрокурор. Ті питання, як він все це пережив, це питання безпосередньо до прем'єр-міністра і депутатів. Саме вони дають такі оцінки. Суспільство має оцінити той факт, що я рівновіддалена від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підігрує. Якщо потрібно реакція Генерального прокурора на дії МВС, вона негайно буде", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор підкреслила, що на спільних з Аваковим нарадах дозволяє собі в різкій формі піднімати гострі питання.

"Тобто, у мене немає якихось "стопів" або застережень проти когось, але, коли немає причин наговорювати, я ж не буду вигадувати?!" - підкреслила генпрокурор.

Вона спростувала інформацію про те, що є людиною Авакова.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський не розглядає можливість відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до завершення справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

35 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" підписалися під проектом постанови, ініційованої фракцією "Голос" про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Суд заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику Київської області.

44 учасникам конфлікту в Броварах Київської області повідомлено про підозру, 31 - заарештований, 8 - під домашнім арештом.