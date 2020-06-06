Зеленський назвав Авакова сильним міністром — найкращого кандидата на цю посаду немає

Президент Володимир Зеленський не розглядає можливість звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади до завершення справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, в той час, як під ініціативою фракціі "Голос" про відставку Авакова підписалися 35 депутатів від "Слуги народу".

Про це він повідомив журналістам 6 червня, передають Українські Новини.

"Якщо людина взявся за якусь реально сенсаційне і гучну справу, він не повинен кидати... Він повинен закінчити справа Шеремета... Для суспільства він стейкхолдер цій ситуації", - сказав Зеленський.

Також він додав, що вважає Авакова сильним міністром і на даний момент найкращого кандидата на цю посаду немає.

Як повідомляли Українські Новини, сам Арсен Аваков відмовився коментувати збір депутатами підписів за його відставку, в той час, як люди вийшли на мітинги за його відставку.

Також на даний момент про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: Андрій Антоненко і Юлій Кузьменко арештовані і знаходяться в СІЗО, Яна Дугарь перебуває під нічним домашній арештом.