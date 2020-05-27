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27 травня 2020, середа, 14:20 17
Силові структури 2020-05-27T15:30:02+03:00
Українські Новини
Зґвалтовану в Кагарлику дівчину на "допит" обманом привіз сусід. Стали відомі подробиці справи

Зґвалтовану в Кагарлику дівчину на "допит" обманом привіз сусід. Стали відомі подробиці справи

Елена Новикова
згвалтування, Кагарлик, Згвалтування в Кагарлику, Євген Мельниченко
Поліцейські з Кагарлика Фото: ДБР
Поліцейські з Кагарлика Фото: ДБР

До поліцейського відділку Кагарлика, де правоохоронці застосували тортури до затриманої дівчини: кілька разів зґвалтували і стріляли над її головою, потерпілу обманом заманив її сусід. На даний момент він знаходиться в розшуку.

Про це повідомив адвокат жертви Євген Мельниченко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Мельниченка, привіз дівчину на "Опелі" сусід, який заманив потерпілу до відділку поліції нібито на допит з приводу пограбувань в селі.

"23 травня 2020 року, в суботу, сусід привіз дівчину ніби на виклик в поліцію, де її чекав "дядя Коля", начальник карного розшуку відділу поліції Кагарлика. Сусід зараз у розшуку", - написав адвокат.

Уточнюється, що цей поліцейський раніше домагався дівчини.

"Далі потерпілу почали бити і ґвалтувати. До 4 ранку з 7 вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики і змушували пити потерпілу. Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним. Ґвалтував підлеглий Сергійко, а дядя Коля душив і бив...", - додав Мельниченко.

Крім того, за словами адвоката, потерпіла одна виховує 5-річну доньку, яка хвора на ДЦП.

Пост адвоката Євгена Мельниченко. Скріншот: Facebook/Ievgenii MelnychenkoПост адвоката Євгена Мельниченко. Скріншот: Facebook/Ievgenii Melnychenko

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало двох поліцейських в Київській області за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні.

А суд заарештував поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах

Одним з підозрюваних у зґвалтуванні і побиття 26-річної дівчини в місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.

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