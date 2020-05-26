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26 травня 2020, вівторок, 19:50 8
Судова влада 2020-05-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах

Суд заарештував поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах

Надежда Комендантова
затримання поліцейських, Згвалтування у Кагарлику, арешт поліцейських
У Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБР
У Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБР

Голосіївський районний суд Києва заарештував оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполіції Київської області за підозрою у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва 26 травня 2020 до працівників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполиции в області застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави", - сказано в ньому.

Вони підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством або застосуванням зброї) і ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Зазначається, що раніше у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування та побиття була змінена група прокурорів.

Старшим цієї групи визначений прокурор спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам Офісу генерального прокурора.

До проведення досудового розслідування залучені співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, Державного бюро розслідування, прокуратури Київської області та Офісу генерального прокурора.

На даний момент тривають слідчі дії, проводяться експертизи.

У разі доведення вини правоохоронців у скоєнні цього злочину їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало двох поліцейських в Київській області за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні.

Одним з підозрюваних у зґвалтуванні і побиття 26-річної дівчини в місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполиции Київської області, які підозрюються в зґвалтуванні і тортури.

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