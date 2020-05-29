Масштабна перестрілка в Броварах. Поліція затримала 10 осіб, 3 учасники конфлікту поранені

Поліція затримала 10 осіб за підозрою у стрілянині в Броварах Київської області. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується", - сказано в ньому.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину на одній з вулиць Броварів по спецлінії 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.

Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже через одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб із зброєю.

Перестрілка в Броварах. Фото: Нацполиция

Затримання за підозрою у перестрілці в Броварах. Фото: Нацполиция

Їх доставили в Броварський відділ поліції.

"Затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, на даний момент встановлюють його приналежність.

На місці пригоди правоохоронці вилучили зброю. Фото: Нацполиция

Зброя, яку вилучили поліцейські на місці події. Фото: Нацполиция

Крім того, заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що три людини отримали поранення з травматичної зброї.

Він уточнив, що кримінальна розборка між угрупованнями крышующими перевезення маршрутними таксі.

Кримінальні розборки стали результатом не прозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок в Київській області.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

Як повідомляли Українські Новини, 18 лютого, в Білій Церкві Київської області п'яний чоловік влаштував стрілянину по перехожих.

Раніше в грудні 2019 року в Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.