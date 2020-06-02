Час Авакова вийшло, — депутат "Слуги народу"

У фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який найдовше очолює МВС.

Про це сказав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко з трибуни парламенту, передають Українські Новини.

"Я зараз заявляю всій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати не задоволені роботою міністерства внутрішніх справ... Цей бардак треба припиняти, набратися сил, перестати боятися і відправити у відставку Авакова", - сказав депутат.

Євген Шевченко додав, що час глави МВС "вийшов".

"Колись він можливо був ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася. Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, який присутній на вулицях України", - заявив Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, ще в серпні минулого року під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт". Українці вийшли на протести в Києві та інших містах через численні професійні провали Арсена Авакова на посаді міністра.

У травні цього року Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що вважає Авакова "потужним міністром".