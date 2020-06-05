Перестрілка в Броварах: 44 учасникам повідомили про підозру

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 44 учасникам конфлікту в Броварах Київської області, який стався через розподіл пасажиропотоку між перевізниками, повідомлено про підозру, 31 учасник заарештований, а 8 перебувають під домашнім арештом.

Про це сказав під час виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено, 44 повідомлено про підозру, в тому числі 5 - заочно. 39 обрано запобіжний захід: 29 - утримання під вартою на 60 днів без права внесення застави, тобто безальтернативний арешт, 2 - утримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави, 5 - цілодобовий домашній арешт на 60 днів, 3 - домашній арешт в нічний час доби", - розповів він.

Аваков сказав, що йому шкода цих людей.

"Мені шкода людей, які за їжу, житло та 800 гривень на день потрапили під арешт і, ймовірно, отримають реальний термін ув'язнення за участь в організованому злочинному угрупованні, але іншої реакції у нас не буде. Якщо комусь здається, що він може повернути в наше життя традиційні бандитські "договорняки", кримінальні розборки і атмосферу страху - ми будемо відповідати дуже жорстоко, з усією силою закону. Нехай потім не дивуються", - заявив він.

Аваков вважає реакцію правоохоронців на конфлікт у Броварах правильною.

"Я вважаю, що поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію 29 травня у Броварах, але є деякі претензії до працівників та керівників підрозділів щодо можливої превенції цієї ситуації, тому щодо деяких з них главою Нацполіції прийняті дисциплінарні заходи аж до відсторонення від займаних посад. І це нормальна робоча ситуація, професійні дії і компетенція голови Національної поліції України", - наголосив він.

Також Аваков подякував правоохоронцям і суддям за виконану у цій справі роботу.

Крім цього, міністр внутрішніх справ повідомив, що разом з членами Кабінету Міністрів і прем'єр-міністром ініціював питання посилення контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень і правил ліцензування.

Він упевнений, що необхідно зробити прозорими, а контроль - жорстоким і принциповим, щоб не було "чорних" грошей, фінансування з боку криміналу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція проводить обшуки і шукає співорганізатора перестрілки в Броварах.

Також ЗМІ розповіли, хто й навіщо влаштував масову стрілянину в Броварах.