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  • Інтерв’ю
  • Ірина Венедіктова: Я не слабка людина і готова підписати підозру народним депутатам , в тому числі Порошенку
08 червня 2020, понеділок, 07:00 4
Інтерв’ю 2020-06-08T23:45:11+03:00
Українські Новини
Ірина Венедіктова: Я не слабка людина і готова підписати підозру народним депутатам , в тому числі Порошенку

Ірина Венедіктова: Я не слабка людина і готова підписати підозру народним депутатам , в тому числі Порошенку

Сергій Босак
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

17 березня 2020 року Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. 24 червня виповнюється 100 днів з дня її призначення. Вона - перший генпрокурор-жінка. За цей час Ірина Венедіктова "перетасувала" склад заступників, завершила розслідування справи Катерини Гандзюк, повідомила про готовність підписати підозру одеському активісту Сергію Стерненку і звинуватила главу САП Назара Холодницького в неефективній роботі, записавши відповідне відео. За цей короткий час в кріслі генпрокурора її майже щодня звинувачують у згортанні реформи генпрокуратури і прийнятті спірних рішень.

У розмові Венедіктова не виглядає слабкою людиною, швидше рішучою і готовою руйнувати шаблони. У нашій розмові вона підкреслює, що готова приймати непопулярні рішення і вважає себе людиною команди Володимира Зеленського. Генпрокурор впевнена, що питання - де "посадки" топ-корупціонерів потрібно адресувати всім: від прокурорів до суддів. З себе Венедіктова в цьому плані також не знімає відповідальності. У розмові Венедіктова не приховує своє невдоволення роботою Холодницького і не має наміру пускати цю ситуацію на самоплив. В інтерв'ю генпрокурор розмірковує, в чому ж секрет успіху незамінності міністра МВС Арсена Авакова і розповідає, чому не може оцінити його діяльність. Також Венедіктова заявляє, що не боїться підписувати підозру Порошенку і готова це зробити, але за одніго "але".

Венедіктова пояснює, чому вона проти легалізації вогнепальної зброї і чому такі питання як легалізація марихуани та проституції потрібно вирішувати на референдумі.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

 

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