17 березня 2020 року Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. 24 червня виповнюється 100 днів з дня її призначення. Вона - перший генпрокурор-жінка. За цей час Ірина Венедіктова "перетасувала" склад заступників, завершила розслідування справи Катерини Гандзюк, повідомила про готовність підписати підозру одеському активісту Сергію Стерненку і звинуватила главу САП Назара Холодницького в неефективній роботі, записавши відповідне відео. За цей короткий час в кріслі генпрокурора її майже щодня звинувачують у згортанні реформи генпрокуратури і прийнятті спірних рішень.

У розмові Венедіктова не виглядає слабкою людиною, швидше рішучою і готовою руйнувати шаблони. У нашій розмові вона підкреслює, що готова приймати непопулярні рішення і вважає себе людиною команди Володимира Зеленського. Генпрокурор впевнена, що питання - де "посадки" топ-корупціонерів потрібно адресувати всім: від прокурорів до суддів. З себе Венедіктова в цьому плані також не знімає відповідальності. У розмові Венедіктова не приховує своє невдоволення роботою Холодницького і не має наміру пускати цю ситуацію на самоплив. В інтерв'ю генпрокурор розмірковує, в чому ж секрет успіху незамінності міністра МВС Арсена Авакова і розповідає, чому не може оцінити його діяльність. Також Венедіктова заявляє, що не боїться підписувати підозру Порошенку і готова це зробити, але за одніго "але".

Венедіктова пояснює, чому вона проти легалізації вогнепальної зброї і чому такі питання як легалізація марихуани та проституції потрібно вирішувати на референдумі.

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