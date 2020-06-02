У трьох областях не дозволили відновити міжобласні перевезення

На 83-й день карантину в Україні Міністерство інфраструктури зазначає, що Волинська, Чернівецька та Рівненська області не отримали дозвіл на відновлення міжобласних автомобільних перевезень.

Про це повідомив представник міністерства Українським Новинам.

"Сьогодні, рішенням обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міжобласні автомобільні перевезення не були відновлені у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях", - повідомив представник міністерства.

Також представник Мінінфраструктури повідомило, що міжобласні автомобільні перевезення не відновилися у двох районах Тернопільської області.

Точної дати запуску міжобласного автобусного сполучення в зазначених областях в міністерстві не називають.

Представник зазначає, що таке рішення буде прийнято тільки після того, як обласні комісії підтвердять досягнення необхідних епідпоказників.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ затвердив рекомендації для пасажирських автоперевезень на період карантину.

Крім того, з 1 червня в Україні розпочався 3 етап пом'якшення карантину.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів, також з 1 червня "Укрзалізниця" відновила залізничні перевезення.